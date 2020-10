Instagram-Diät: Wie gefährlich ist die Stoffwechselkur?

Stoffwechselkuren sind der neue Trend bei Instagram. Einfach nur ein Hype oder gefährlich? So läuft eine Stoffwechselkur ab: Eine radikale Diät mit Ernährungsplan, in der 500 Kalorien am Tag empfohlen werden, dabei nur ausgewählte Lebensmittel wie Fleis...

12 min 12 min 07.11.2018 07.11.2018 UT UT Video herunterladen