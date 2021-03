Wer soll über Leben und Tod entscheiden?

In der zweiten Corona-Welle werden die Intensivbetten an manchen Orten in Deutschland knapp. Ein Horrorszenario droht, das wir aus Italien oder Frankreich kennen: Ärzte müssen über Leben und Tod entscheiden. Ein wesentliches Kriterium dabei ist die Auss...

11 min 11 min 15.01.2021 15.01.2021 UT UT Video herunterladen