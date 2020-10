Hip Hop für den guten Zweck im Senegal

Mehr als 200 Millionen Frauen sind weltweit beschnitten. Auch in Deutschland sind 50.000 Frauen betroffen. Tendenz steigend. Fatou Diatta, auch bekannt als die Berliner Künstlerin SISTER FA kämpft dagegen an. Sie reist mehrmals im Jahr in ihr Heimatla...

