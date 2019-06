Die Geburtsstunde des Grundgesetzes

Mit der Unterzeichnung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 wurde in Bonn die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Nach Diktatur, Krieg und Verwüstung war es den "Vätern und Müttern des Grundgesetzes" gelungen, eine freiheitliche und demokratische Verfassung zu formulieren. Doch was steht in unserem Grundgesetz, wer hat es geschrieben und wie diskutieren wir heute drüber? Ein Themenschwerpunkt!