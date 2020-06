Fronleichnam mit Pater Nikodemus Schnabel

Im Weingut des Bürgerspitals zum Heiligen Geist in Würzburg beginnen die Lesevorbereitungen im Weinberg und im Keller: Die Traubenzone muss entblättert werden, damit die Sonne ihre volle Kraft an die Reeben geben kann – in den Steilhängen bedeutet das oft Schwerstarbeit; außerdem müssen die Edelstahltanks und Fässer geputzt werden.