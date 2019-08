Mariä Himmelfahrt mit Pater Nikodemus Schnabel

Circa 40 Tonnen Fisch liefert Familie Birnbaum aus ihrer Fischzuchtanlage. Angel-Romantik sucht man vergeblich. Die Fische leben in Bassins, bis sie alt genug sind, um geschlachtet zu werden. Obwohl er gern Fisch isst, bleibt das eine Herausforderung für Nikodemus.



Er heuert als Hilfsarbeiter in der Fischzucht an: Normalerweise isst er ihn nur, jetzt hilft er mit von der Fütterung bis zur Schlachtung und Zubereitung. Der Fisch ist ein altes Symbol für das Leben und für Erlösung. Die ersten Christen verwendeten ihn als Erkennungszeichen: Das griechische Wort Ichthys ist eine Abkürzung für Jesus, Christus, Sohn und Erlöser. Aber worin besteht die Erlösung? Und wie gehen wir um mit der Tatsache, dass wir nicht leben können, ohne einem anderen Lebewesen das Leben zu nehmen? Der Ausflug in die Fischzucht wirft Fragen auf nach dem geheimnisvollen Zusammenhang zwischen Leben und Sterben.