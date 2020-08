Mariä Himmelfahrt mit Pater Nikodemus Schnabel

Laut Bibel sagt Gott zum Menschen: "Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan." Was bedeutet das heute? Millionen Menschen leiden unter Hunger. Der Klimawandel fordert die Agrarwissenschaftler heraus. Sie suchen nach Lösungen, möglichst effektiv und nachhaltig die Versorgung mit Lebensmitteln zu garantieren. Pater Nikodemus fragt nach. Kann man die wachsende Weltbevölkerung wirklich nachhaltig ernähren?



Kalium, Phosphor und Stickstoff sind die drei elementaren Stoffe für das Pflanzenwachstum. Im Kalibergwerk Neuhof werden jährlich Millionen Tonnen an Kaliprodukten abgebaut – ein Salz, das vor allem für die Düngemittelproduktion benötigt wird. Mit Schutzausrüstung, Luft- und Lichtversorgern fährt Nikodemus mit den Kumpeln in den Berg ein. Um die spätere Sprengung für den Salzabbau vorzubereiten, werden zuerst horizontale Löcher in die Wand gebohrt. Die dabei anfallenden Mengen an Salz müssen von Nikodemus und den anderen Bergarbeitern mit Schaufeln abgetragen werden, um sie später zutage zu fördern.