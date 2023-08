Während des Studiums verliebte sich Charlotte Kaercher in ihren Lebensgefährten Reno Tiede und später in seine Heimatstadt Rostock. Es sind vor allem die Ruhe, die es der gebürtigen Heidelbergerin angetan haben. Längst weiß sie: "Früher habe ich in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub gemacht, heute ist es meine Heimat!"



Auch Salih Sakak möchte sich in seiner Heimat einen alten Traum erfüllen und endlich die Gipfel der Zugspitze besuchen. Deutschlands höchster Berg, mit knapp 3.000 Metern, in typisch bayerischer Kulisse.