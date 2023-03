Bis dahin ist alles wie bei anderen. Und doch ist bei den beiden alles ganz anders, denn sie sind nicht nur Freundinnen.



Im August 2021 ändert sich von heute auf morgen das Leben der gelernten Krankenpflegerin Tina. Sie hat eine plötzlich einsetzende Schwäche in den Beinen sowie Schmerzen, Kribbeln und ein taubes Gefühl in allen Gliedmaßen. Diagnose: das Guillain-Barré-Syndrom (GBS). Es kommt innerhalb weniger Tage zu Lähmungen im ganzen Körper. Sechs Monate lang liegt sie im Krankenhaus und ist in der Frührehabilitation. Ihre Erlebnisse teilt sie auch zu diesem Zeitpunkt schon bei Social Media.



Als sie nach mehr als einem halben Jahr endlich mit Physiotherapie anfangen darf, tritt Sina in Tinas Leben. Die beiden arbeiten seitdem hart daran, dass Tina wieder auf die Beine kommt. Seit April 2022 sind die beiden nun nicht nur Patientin und Therapeutin, sondern auch beste Freundinnen. Sie gehen gemeinsam durch dick und dünn. Sie geben einander in schweren Situationen Kraft und teilen Erfolgserlebnisse voller Freude.



Über diese besondere Freundschaft, über den gemeinsamen Umgang mit Lebenskrisen und wie man damit zu leben lernen kann, berichten die beiden in "einfach Mensch".