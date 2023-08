Und sie bleibt bodenständig: In ihrer Freizeit geht sie gern reiten oder einfach mit einer Freundin bummeln. Seit ihrem elften Lebensjahr steht Tamara Röske immer wieder vor der Kamera und modelt für bekannte Marken. Auch als Schauspielerin machte sie sich in den vergangenen Jahren einen Namen: Sie spielte beispielsweise in "Fack ju Göhte 3" mit. Außerdem hatte sie in der ZDF-Produktion "Kreuzfahrt ins Glück – Hochzeitsreise an die Ostsee" eine Hauptrolle.



Hauptberuflich arbeitet die Stuttgarterin, die mit Trisomie 21 lebt, als Lageristin in einem Betrieb und nutzt ihre Freizeit für vielerlei Hobbys. Unter anderem ist Leichtathletik eine von Tamaras Passionen. Im Sommer 2023 nahm sie an den Special Olympics in Berlin teil und belegte beim Weitsprung den 4. Platz. Zusammen mit ihrer Staffelgruppe sicherte sie sich die Bronzemedaille.



Auch reitet sie seit vielen Jahren, weil sie das Zusammenspiel von Pferd und Reiter liebt. Ihre Lehrerin Katrin Gerbes lobt vor allem den Ehrgeiz ihrer Schülerin: "Wenn Tamara sich was in den Kopf gesetzt hat, dann zieht sie das auch durch."



Derzeit wohnt Tamara Röske mit ihrer Mutter zusammen, aber 2024 würde sie gern mit ihrer besten Freundin Giuliana in eine eigene WG ziehen. Antje Röske findet das eine gute Idee: "Ich bin super stolz auf Tamara und unterstütze sie in allem."



Die junge Frau nimmt die Zuschauer mit in ihren Alltag und zeigt, wie bunt und vielseitig ihr Leben ist – und dass sie nichts und niemand stoppen kann, ihre Ziele zu verfolgen.