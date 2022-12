Dass sie Journalistin werden will, ist Johanna Ruhrbruch spätestens seit einem Praktikum bei einem Fernsehsender im Sommer 2021 klar. Direkt im Anschluss ändert sie ihren Namen auf Instagram in "Die rollende Reporterin". Das nötige Selbstbewusstsein holt sich die junge Frau im Sport. Seit sie 13 ist, spielt sie Powerchair-Hockey bei den Bochum Hurricanes und inzwischen sogar für die Deutsche Nationalmannschaft.



In ihrem Journalistik-Studium an der TU Dortmund ist Johanna Ruhrbruch wegen ihrer Behinderung auf eine Assistenz angewiesen, die sie stundenweise über den Campus und in die Vorlesungen begleitet. Jedes Semester muss sie aufs Neue einen Antrag stellen und hoffen, dass er genehmigt wird. Noch wohnt Johanna Ruhrbruch bei ihren Eltern in Essen, möchte jedoch gerne ausziehen. Da sie auch zu Hause auf Unterstützung angewiesen ist, hängt auch dieser Traum von der Genehmigung einer weiteren Assistenzkraft ab.



Der Film begleitet die junge Frau bei der Saisoneröffnung der zweiten Powerchair-Bundesliga und an die TU Dortmund, wo sie gemeinsam mit einer Kommilitonin ihren ersten Beitrag für den Campussender KURT umsetzen wird.