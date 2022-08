Als Journalistin schreibt Natalie Dedreux für den "Ohrenkuss – ein Magazin von Menschen mit Downsyndrom". Beim Forschungsinstitut Touchdown 21 erarbeitet sie zusammen mit anderen eine umfassende Wissenssammlung zu dem Thema. Unabhängigkeit und berufliche Entwicklungschancen für Menschen mit Downsyndrom sind Natalie wichtig: "Das ist einfach ein Menschenrecht: mitmachen zu dürfen!" Natalie wohnt in einer inklusiven WG in Köln. Sie reist gerne, spielt Theater und möchte später in Dubai leben. "Ich finde es gut, so verschieden auf der Welt zu sein. Und ich will sagen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben." Der Film begleitet die junge Aktivistin auf ihrer Reise nach Brüssel, wo sie im EU-Parlament eine Rede zur Inklusion von Menschen mit Downsyndrom hält.