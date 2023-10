Nach der Schule möchte sie auf den afrikanischen Kontinent und dort im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst arbeiten. Für sie ein Kampf mit dem Selbstbewusstsein, denn die junge Frau ist damals zunehmend stark sehbeeinträchtigt.



Zwischen dem neunten und elften Lebensjahr beginnt ihre Sehbeeinträchtigung, kurz vor dem Abi, mit 17, nimmt die Sehkraft noch mal weiter ab, dazu kommt unter anderem Nachtblindheit. Obwohl Jasmin Ciplak sich an die für sie neue Situation erst noch gewöhnen muss, immer weniger zu sehen, wagt sie den Schritt und geht für ein Jahr nach Togo. 2023, fünf Jahre später, denkt sie immer noch gern an die Erlebnisse in ihrer Gastfamilie und an ihre Arbeit in einer Bibliothek zurück. Und hat jetzt auch ein Buch darüber geschrieben.



Motiviert durch ihren Auslandsaufenthalt, den sie selbstständig und erfolgreich gestaltet, beginnt Jasmin Ciplak in Frankfurt ihr Jurastudium. Da sie trotz einer starken Brille nur noch wenige Prozent sieht, sind Hilfsmittel wie ein Bildschirmlesegerät und ein Notebook mit entsprechenden Bedienungshilfen notwendig. Immer häufiger pendelt sie nach Hamburg, denn sie hat ihren Mann Erdin kennengelernt. Er ist als "Mr. Blindlife" in den sozialen Medien aktiv, und sie hatte ihn vor dem Auslandsjahr kontaktiert, um Ratschläge für diese Reise mit dem Blindenstock zu bekommen.



Seit 2021 lebt sie in Hamburg, Erdin und sie haben geheiratet. Jasmin Ciplak hat gerade ein Praktikum bei einem Anwalt für Strafrecht beendet und bereitet sich jetzt verstärkt auf ihr erstes Staatsexamen im Fach Jura vor. Für ihr Studium muss sie mehr Zeit als sehende Menschen investieren, doch sie ist hoch motiviert und engagiert. Neben dem Studium jobbt sie in einer Kanzlei am Empfang.



Auf Instagram nennt sie sich "Mrs. Blindlife". Sie gibt Einblick in ihr Leben mit starker Sehbeeinträchtigung und macht sich für Inklusion stark.