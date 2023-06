Dennis Mellentin ist Mitarbeiter im Organisationskomitee der Weltspiele im Bereich Athleteneinbindung. Doch eigentlich ist er selbst Radsportler. Seit 2008 ist er bei den Special Olympics dabei – ein Veteran der Weltspiele. 2023 nimmt er nicht als Sportler teil, sondern unterstützt die Radsportler aus aller Welt bei den Wettkämpfen – als Radsport-Offizieller.



Doch bis die Spiele beginnen, ist noch viel zu tun. Dennis Mellentin führt jede Woche mehrere Schulungen durch. Gemeinsam mit seinen Kollegen empfängt er Gruppen von Volunteers, also freiwilligen Helfern, und schult sie für ihre jeweiligen Einsatzorte. Das kann die Gästebetreuung von Offiziellen sein, das Catering an den Spielorten oder Unterstützung beim Einlass.



Auch wenn er schon oft bei den Special Olympics dabei war: Die Eröffnungsfeier ist immer ein Highlight. 2023 ist er zusammen mit seinen Kollegen vom Orga-Team als Zuschauer im Olympiastadion und kann die Eröffnungsshow und den Einlauf der Athleten genießen. "Es ist toll, dass wir alle zusammen dieses Fest feiern – es ist ein Zeichen an die Welt. Ich möchte dazu beitragen, dass sich etwas für Menschen mit Behinderungen ändert, auf der ganzen Welt."



Und die Special Olympics World Games sind wirklich ein Fest – vor allem für die Stadt Berlin. Am Neptunbrunnen auf dem Alexanderplatz trifft Dennis Mellentin viele Teilnehmer und Besucher der Spiele – jeden Tag findet dort das "Special Olympics Festival" statt, ein inklusives Fest mit buntem Bühnenprogramm, vielen Mitmach-Events und Sport für alle. Auch am Brandenburger Tor steht eine Bühne mit einem vielfältigen Show– und Kulturprogramm.