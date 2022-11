Mehr als ein Fünftel aller Kinder in Deutschland lebt in Armut. Vielen von ihnen sitzen mit knurrenden Mägen in ihren Schulklassen, weil das Geld für das Pausenbrot fehlt. Solche Lebensumstände sind nicht besonders förderlich beim Aufbau einer Perspektive für die Zukunft. Und nicht selten ist es bereits die zweite oder dritte Generation von Kindern, die in Armut aufwächst. Die Coronakrise hat die Lebensumstände der Kinder und Familien in schwierigen Verhältnissen noch verschärft.