Einfach Mensch! vom 3. Mai 2024

Im Jahr 2021 entscheidet sich die Krankenschwester nach einer vierjährigen Krankenhausodyssee mit einem Krankenhauskeim, ihr steifes linkes Bein amputieren zu lassen. Danach musste sie sich auch mit ihrem neuen körperlichen Erscheinungsbild auseinandersetzen. Inzwischen hat die junge Frau ihren Körper wieder lieben gelernt.



Wie ihr das gelingt, zeigt sie Tausenden Menschen in den sozialen Medien. Sie will sich für mehr Akzeptanz für Menschen mit körperlichen Einschränkungen stark machen. Auf Instagram und TikTok zeigt sie bewusst ihren Körper - und setzt damit ein starkes Statement gegen Vorurteile und für Selbstliebe.



Ob übergewichtig, amputiert oder kleinwüchsig: Das komplette Spektrum an Körperformen soll abgebildet werden, das wünscht sich auch der Hobbymusiker Stefan Rosenberger aus Bayern. Einen Körper zu haben, der nicht den scheinbaren Idealmaßen entspricht, soll akzeptiert werden - so sein Anliegen. Er selbst war schon als Kind und Jugendlicher übergewichtig. Zu der Zeit ist Stefan Rosenberger noch nicht so selbstbewusst mit dem Thema umgegangen. Besuche im Schwimmbad hat er damals vermieden.