Vor allem junge Menschen erkranken häufig an der emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung Borderlinesyndrom. Jennifer Wrona war sicher, dass mit dem Abitur ihr Leben enden wird. Als Teenagerin ist sie traurig, leer und müde, entwickelt eine Essstörung und verletzt sich selbst.



Das Wechselbad starker Emotionen ist für Jennifer Wrona der Kern der psychischen Erkrankung. Dass sie sich schließlich selbst verletzt hat, war für sie gleichzeitig befreiend und schambehaftet. "Mein innerer Schmerz war so unlokalisierbar. Mit dem Schneiden habe ich dann versucht, selbst zu entscheiden, wo der Schmerz sitzt", erinnert sich die 26-Jährige, die inzwischen in Bremerhaven lebt und Digitale Medienproduktion studiert.