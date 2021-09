Leben im eigenen Heim

Die Eltern von Pia sind einen ganz ungewöhnlichen Weg gegangen. Sie haben kurzerhand ihr Haus zur Verfügung gestellt. Ihre Tochter und vier weitere junge Menschen mit Behinderung wohnen dort nun in einer Haus-Wohngemeinschaft.



Eine weitere Lösung ist das Wohnprojekt "Connewitz". Im gleichnamigen Vorort von Leipzig entstand ein wohngenossenschaftliches Projekt, in dem der Nachwuchs endlich auf eigenen Beinen stehen kann und die Eltern ihre Kinder in guten Händen wissen.