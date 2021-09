Meine Arbeit - Meine Zukunft

Auch Oliver Biermann hat sich jahrelang erfolglos in Unternehmen beworben. Der gelernte Kaufmann sitzt seit frühester Kindheit im Rollstuhl und kommuniziert mit einem Sprachcomputer. Nun hat er seinen Traum verwirklicht und sich mit einem eigenen Geschäft selbstständig gemacht.



Frauen mit Behinderung sind auf dem Arbeitsmarkt doppelt diskriminiert, Verdienst und Aufstiegschancen auffällig gering, so eine Arbeitsmarkt-Studie der "Aktion Mensch" aus dem Frühjahr 2021. Mit der Studie wird noch einmal mehr deutlich, dass für eine chancengerechte Teilhabe am Erwerbsleben ein Kultur- und Bewusstseinswandel zwingend erforderlich ist.