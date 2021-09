Liebe in Zeiten von Corona

Viele Menschen fühlen sich in Zeiten der Corona-Pandemie einsam. Sich gar in einen neuen Partner zu verlieben, scheint unmöglich. Doch die "Schatzkiste" in Wiesbaden bietet hier wertvolle Hilfe. Jörg und Franca haben sich dort kennen und lieben gelernt.



Die Corona-bedingte Isolation stellt vor allem für Menschen mit Behinderung in dieser Pandemie eine große Belastung dar. Sei es, weil sie sich zum Schutz ihrer Gesundheit von der Gesellschaft abschotten oder weil ihnen aufgrund der Bestimmungen ein Treffen nicht möglich ist. Die Suche nach Lösungen ist akut und die bisherigen Angebote überschaubar.