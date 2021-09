Modisch, stylish, blind!

Karina Henseleit, seit Geburt blind, liebt es, sich modisch zu kleiden. Ein Designerkleid darf da nicht fehlen. Die mit 20 Jahren erblindete TV-Moderatorin Jennifer Sonntag ist ebenfalls in der Welt der Mode zu Hause. Für sie und viele andere modebewusste Menschen mit Behinderung entwirft die Designerin Christine Wolf außergewöhnliche Kleidungsstücke.



In Deutschland leben derzeit circa 150.000 blinde Menschen. Rund 500.000 Menschen haben eine Sehbehinderung. Mit modernen Hilfsmitteln ist es blinden Menschen möglich, Farben und Muster von Stoffen bestimmen zu lassen. Doch von einer Inklusion in der Modebranche sind wir laut Behindertenverbänden noch Jahre entfernt.