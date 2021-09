Arbeiten - wie ich will

Arbeiten in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder arbeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt? Tomi Krone kennt beides. Er begann 2016 seine Arbeit bei den Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung (BWB). Ein Jobcoach sprach ihn an, ob er Lust hätte, auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Tomi Krone entschied sich dafür. Die Integrationsmaßnahme in einer Autowerkstatt dauerte drei Jahre. Er verdiente sein eigenes Geld - dafür musste er jedoch acht Stunden am Tag arbeiten. Tomi Krone fühlte sich überfordert, ihm fehlten die Freunde, die alle in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung tätig waren. Zudem vermisste er die dortige geschützte Tagesstruktur.



Heute arbeitet Tomi Krone wieder an seinem ursprünglichen Arbeitsplatz in der Werkstatt Berlin-Marzahn. Dass er nun wieder weniger Geld verdient als auf dem ersten Arbeitsmarkt, nimmt Tomi Krone in Kauf.