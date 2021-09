Mein Leben im Ausland

Nicole Bornhak sieht im dänischen TV eine Doku über Autismus und lässt sich testen. Die Diagnose: Asperger-Syndrom. Die Informatikstudentin erfährt in ihrer neuen Heimat umgehend unbürokratische Hilfe. Die Dänen erlebt sie viel offener im Umgang mit psychischen Problemen als die Deutschen.



Ihr damaliger Mentor an der Universität ist inzwischen ihr Lebensgefährte. Ob sich Nicole Bornhak ein dauerhaftes Leben im Ausland vorstellen kann, weiß sie noch nicht. In jedem Fall ist es im Rückblick die beste Entscheidung gewesen, trotz oder gerade wegen der Behinderung erst einmal dort zu bleiben.