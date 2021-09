"Gutes tun" in Zeiten von Corona heißt, sich auch um diejenigen zu kümmern, ‎die es in der Krise besonders schwer haben. So auch Familien in Not oder ‎obdachlose Menschen. ‎‎

10 min 10 min 19.12.2020 19.12.2020 UT UT Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.12.2025 Video herunterladen