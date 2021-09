Der Verein Blaue Karawane, Mitbegründer des bundesweit einmaligen Bauprojekts, setzt sich seit den 80er-Jahren für die Integration psychisch Kranker in die Gesellschaft ein. "Menschen - das Magazin" trifft Carola Dengler, die als eine der ersten Mieterinnen hier eingezogen ist.



Das Thema "Selbstbestimmt wohnen" ist gerade für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige ein wichtiges. Für junge Erwachsene, die nicht mehr von ihren Eltern betreut werden können, gibt es nicht genug Wohnangebote. Sie kommen häufig in Altersheime, wo sie keine auf ihre Altersgruppe und Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung erhalten.



Dietmar Klemens aus Aschau am Chiemsee hat Zwillingssöhne im Alter von 13 Jahren. Ein Sohn ist seit der Geburt schwerbehindert. Aus Sorge, dass er und seine Frau das Kind eines Tages nicht mehr versorgen und betreuen können, hat er in seinem Garten ein Haus gebaut, in dem nun eine WG für zwölf junge Erwachsene mit Behinderung und deren Betreuer eingerichtet wird. Für das "Benedetto-Menni-Nest" hat Klemens seine komplette Altersvorsorge aufgebraucht und ein Darlehen aufgenommen.