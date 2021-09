Geschwister, eine lebenslange Bindung

Die Geschwister Tonlorenzi sind ein ungleiches Zwillingspaar. Rebeccas Bruder Dominic hat das Down-Syndrom. Dennoch unternehmen die 27-Jährigen heute noch viel miteinander. Das Aufwachsen mit ihrem Bruder beeinflusste den Berufsweg von Rebecca Tonlorenzi. Während ihr Bruder in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet, absolviert sie ein Studium zur Sozialen Arbeit.



Ein tiefes Vertrauen entwickelte sich auch zwischen den blinden Brüdern Christof und Stefan Müller. In den ersten Kinderjahren konnten sie noch sehen, erblindeten dann aber bald. Beide wuchsen in einer tief religiösen Familie auf, was sie auch beruflich prägte. Christof Müller arbeitet als Religionslehrer, sein Bruder Stefan ist als Pfarrer tätig.