Ohne Angehörige - keine Pflege?

Arnold Schnittger pflegt seinen schwerbehinderten Sohn. Der Vater ärgert sich, dass er sich alles erkämpfen muss. Sohn Nico ist alles für ihn, Arnold Schnittger will ihm ein würdiges Leben ermöglichen. Die Bedingungen empfindet er in Deutschland als untragbar: aufwendige Behördengänge und keine Anerkennung. Er musste seinen Job aufgeben und lebte zuletzt von Hartz IV.



Mit Protestmärschen, Mahnwachen und seiner Facebook-Gruppe "Die Pflegerebellen" will er sich Gehör verschaffen. Sein Sohn Nico ist überall dabei. Und eine weitere Sorge treibt ihn um. Arnold Schnittger ist 69 Jahre alt. Wo und wie wird Nico leben, wenn er selbst mal nicht mehr kann oder gestorben ist?



Auf eindrucksvolle Weise hat der gelernte Fotograf sein Leben, die gemeinsamen Reisen und seinen Alltag mit dem 26-jährigen Nico dokumentiert. Langfristig engagiert er sich für ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderungen, und ganz aktuell plant er ein von Spenden finanziertes barrierefreies Hausboot. Dort sollen Veranstaltungen rund um die Seefahrt stattfinden, und Kindern mit Behinderungen soll eine Auszeit auf dem Wasser ermöglicht werden.



Autorin Annette Kanis begleitet das eingespielte Vater-Sohn-Gespann mit der Kamera.