Ich bin mein eigener Chef

Was die Unternehmerin und die Physiotherapeutin aus dem pfälzischen Neustadt miteinander verbindet: Sie wollten bereits immer unabhängig arbeiten. Anette Borhani beherrscht das Lippenlesen und bietet ihren Klienten verschiedene Formen der Physiotherapie an. Und das seit 16 Jahren, nachdem das Arbeitsamt ihr eine Schulung für eine Existenzgründung anbot.



Nadia Qani gründete bereits vor 26 Jahren ihr Unternehmen für kultursensible Pflege. In Frankfurt am Main beschäftigt sie heute 40 Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Ländern, um Senioren zu pflegen, die nur unzureichend Deutsch sprechen.