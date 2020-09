Mehrheit junger Menschen ist eigene Arbeit weniger wichtig

Die in diesem Beitrag vorgestellten Zahlen zum Themenkomplex "Arbeit & Bildung" basieren auf der repräsentativen Stichprobe des SINUS-Instituts.



Die Daten im Umfragekatalog auf der Webseite generation-what.de, die beispielsweise in der Kategorie "So denkt Deutschland" oder "So denkt Europa“ zu finden sind, zeigen die Ergebnisse zu jeder einzelnen Frage in Echtzeit, also den jeweils im Moment aktuellen Stand der Umfrage. Sie sind nicht repräsentativ im Sinne einer wissenschaftlich-statistischen Auswertung.



Die durch das SINUS-Institut statistisch validierten und somit repräsentativen Gesamtergebnisse von "Generation What?" werden im Herbst 2016 vorgestellt.