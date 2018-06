Terroranschläge verändern Sichtweise junger Deutscher

Die zurückliegenden Terroranschläge in Frankreich und Bayern beeinflussen die Einstellung junger Deutscher. Seit diesen Ereignissen haben Menschen zwischen 18 und 34 Jahren in Deutschland mehr Angst vor sozialen Unruhen, sind skeptischer gegenüber Zuwanderung und vertrauen der Polizei mehr als zuvor. Das sind erste Ergebnisse von "Generation What?", der größten europaweiten Jugendstudie, an der sich bisher mehr als 880.000 Menschen aus 34 Ländern Europas beteiligt haben.