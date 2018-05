Weitgehend unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildung nehmen 75 Prozent der befragten jungen Deutschen besorgt einen zunehmenden Nationalismus in Europa wahr und bewerten diesen negativ. Nur zwölf Prozent können keine entsprechenden Tendenzen erkennen. Allerdings beobachten ebenfalls zwölf Prozent einen steigenden Nationalismus und finden diese Entwicklung positiv. Hier ist der Anteil von Männern doppelt so hoch wie der von Frauen (16 Prozent versus acht Prozent) und der Anteil von Niedriggebildeten doppelt so hoch wie von Hochgebildeten (14 Prozent versus sieben Prozent). In zahlreichen anderen europäischen Staaten sind nationale und anti-europäische Tendenzen deutlicher spürbar. So bewerten in Österreich 21 Prozent und in den Niederlanden 19 Prozent den steigenden Nationalismus in Europa als positiv.