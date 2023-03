Nahrungsergänzungsmittel - Was bringt's?

Nahrungsergänzungsmittel gibt es überall zu kaufen: in Supermärkten, Drogerien, Apotheken und natürlich im Internet. Bei Nahrungsergänzungsmitteln handelt es sich in der Regel um isolierte und dosierte Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe oder Fettsäuren. Und das Geschäft mit den Supplements boomt! Immerhin nimmt fast jede:r zweite Deutsche Nahrungsergänzungsmittel zu sich, 2016 war es noch jede:r Dritte. Der Umsatz mit Nahrungsergänzung liegt allein in Deutschland bei 1,8 Milliarden Euro. Doch was bringen uns zusätzliche Vitamine, Mineralien und Co. wirklich?