Ist Mikroplastik gefährlich?

Plastik ist überall: In unserer Kleidung, in Verpackungen und Gebrauchsgegenständen, in unserer Nahrung. Und laut aktueller Studien mittlerweile auch in unserem Körper. Doch wie kommt es dahin? Über 39 Kilogramm Plastikverpackungsabfälle fallen 2019 in Deutschland pro Kopf an, vieles davon landet im Meer, zersetzt sich und wandelt sich in mikroskopisch kleine Plastikpartikel um, sogenanntes Mikroplastik. Diese Partikel gelangen dann über Fisch und Meeresfrüchte wieder auf unsere Teller und im ökologischen Kreislauf.