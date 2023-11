Für starke Kinder

Die Arche betreibt über 30 Einrichtungen in ganz Deutschland. Finanziert wird die Arbeit der ARCHE überwiegend aus Spenden.

Quelle: ZDF

Seit 1995 versucht die "Arche e.V.", Orte und Angebote zu schaffen, in denen betroffene Kinder ihre Not zumindest für ein paar Stunden vergessen können.



Ein kostenloses Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung sowie Sport- und Freizeitangebote werden an mittlerweile über 30 Standorten in Deutschland angeboten. Besonders wichtig ist der Arche, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, sie stark zu machen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen.



Steigende Lebensmittel- und Energiekosten bringen immer mehr Familien in finanzielle Notlagen, und "es trifft leider immer die Kinder, und das erschreckt mich unglaublich", sagt der Gründer des "Arche e.V.", Bernd Siggelkow.