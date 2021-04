Mein Europa kann mehr

Der Unternehmer und passionierte Segler will dieses Sterben nicht hinnehmen. "Dies ist eine Katastrophe, direkt vor unseren Augen, Tag für Tag", so Thomas Nuding. "Kein Mensch in der Not darf alleingelassen werden, und kein Mensch darf bei der Flucht ums Leben kommen." Sieben Missionen hat er als Kapitän für verschiedene Nichtregierungsorganisationen (NGO) im Mittelmeer begleitet und circa 3.000 Menschen aus Seenot gerettet. Er weiß, wovon er spricht. Er hat die Verzweiflung der Menschen gesehen, er hat mit ihnen gesprochen und nach ihren Beweggründen gefragt, eine solch lebensgefährliche Flucht zu wagen. "Keiner besteigt aus Abenteuerlust ein meist seeuntaugliches Boot. Sie haben keine andere Wahl."