Stein auf Stein

Ebel hat die Bauanleitung perfektioniert und in neun Sprachen übersetzen lassen. Mehr als achthundertmal hat sie sie in die ganze Welt verschickt. Für Rita Ebel und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer steht fest: "Wir werden so lange Rampen bauen, wie wir Steine aus der Bevölkerung gespendet bekommen. Und der schöne Nebeneffekt ist, dass wir Menschen, die sich bisher keine Gedanken über Barrierefreiheit gemacht haben, durch unsere bunten, fröhlichen Hingucker für das Thema sensibilisieren. Nach dem Motto 'Ach, diese Stufe ist mir bisher nie aufgefallen'."



"Leben ist mehr!" begleitet Rita Ebel bei ihrem Engagement. Was sagen die Unterstützerinnen und Unterstützer? Wie kommen die Rampen an? Der Film zeigt, was eine Frau mit dem Bau von Rampen inzwischen schon alles bewegen konnte.