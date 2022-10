Weg mit dem Müll

Vor fünf Jahren fand Jan Kleen eine verletzte Katze im Gebüsch, die sich an einer kaputten Bierflasche geschnitten hatte. Für ihn war klar, dass sich etwas ändern muss. "Es sterben schon genug Tiere durch uns Menschen, sie dürfen nicht auch noch durch den Müll sterben", sagt Jan Kleen. Ehrenamtlich beginnt er, den Müll aufzusammeln. Zwei, dreimal die Woche geht er eine Runde durch seine Heimatstadt Wilhelmshaven spazieren und sammelt dabei den Müll auf, den die Leute achtlos in die Umwelt schmeißen. Angefangen hat alles mit einer kleinen Mülltüte, mittlerweile ist durch ihn eine große Gruppe an Helfern entstanden, die ihn regelmäßig beim Müllsammeln unterstützen.



Bei ihm ist jeder willkommen und niemand wird ausgegrenzt, und das aus gutem Grund. Vor 29 Jahren ist Jan Kleen als Frühchen auf die Welt gekommen und leidet seitdem an einer Entwicklungsverzögerung. Früher ist er deswegen oft ausgegrenzt worden und hat aufgrund seiner Beeinträchtigung sogar Gewalt erfahren. Viele Jahre versteckte er sich deshalb vor der Außenwelt. Durch das Müllsammeln hat er eine eigene Aufgabe im Leben gefunden, die auf positive Resonanz stößt. Das motiviert ihn und treibt ihn an.