Wie sieht die Welt morgen aus?

Aber anders als üblich in der Branche, wo alles oder zumindest ein großer Teil des Wohnungsinventars weggeworfen wird, versucht "fair aufgelöst", soviel wie möglich weiter zu verwenden und so wenig wie möglich zu entsorgen.



"Als Christ hat man nicht nur eine Verantwortung für die Schöpfung und unsere Mitmenschen, sondern auch für die uns anvertrauten Gaben. Und das wäre doch viel schöner, wenn diese Sachen hier - die Stühle, der Teppich und so weiter - noch mal eine zweite Chance bekämen, ein zweites Leben", so einer der Engagierten von "fair aufgelöst".