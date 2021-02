Menschen - das Magazin vom 27. Februar 2021

Eingeschränkte Betreuungsangebote, Einsamkeit und die Angst vor Infektion belastet alle. Gefürchtete Isolation und eine stark eingeschränkte Pflege und Betreuung zehren an Psyche und körperlichen Kräften der Betroffenen. Was müssen Politik und Gesellschaft aus diesen Erfahrungen lernen? Wie kann eine solche Situation in Zukunft vermieden werden?