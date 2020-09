Mission Inklusion

Dass Inklusion in einer modernen und liberalen Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist, muss auch Gracia Schade tagtäglich erleben. Sie setzt in einer Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz modellhaft ein Inklusionskonzept um, das vor allem Kommunen umfassend inklusiv gestalten will. Bei der Umsetzung erlebt sie nicht nur Unterstützung.