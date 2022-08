Das Herrentier: Herkunft und Zukunft der Menschheit

Jane Goodall, Jahrgang 1934, ist eine Pionierin der Primatenforschung und eine Galionsfigur der Natur- und Artenschutzbewegung. Obwohl sie keine wissenschaftliche Ausbildung hatte, erhielt sie 1960 von dem Paläoanthropologen Louis Leakey, für den sie als Sekretärin tätig war, den Auftrag, das Verhalten der Schimpansen im Gombe Nationalpark in Tansania zu erforschen.



Mit 26 zog sie in die Wildnis, gewann durch monatelange Observation schließlich das Vertrauen einer Schimpansengruppe und konnte ihr Sozialverhalten aus der Nähe studieren. Anders als ihre Forscherkollegen, die individuelle Tiere mit Zahlen benannten, gab Jane Godall den Tieren Namen und entwickelte emotionale Bindungen zu den Menschenaffen. Zu ihren bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen gehört, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen und ein komplexes Sozialverhalten zeigen. 1971 fasste sie ihre Beobachtungen in dem Werk „In the Shadow of Man“ zusammen.



Nach einer Konferenz in Chicago im Jahr 1986, bei der die zahlreichen menschengemachten Bedrohungen des Planeten deutlich wurden, beschloss sie, Gombe zu verlassen und setzt sich seitdem weltweit für aktiven Naturschutz ein. In zahlreichen Projekten, Veranstaltungen und Seminaren kämpft sie seitdem für besseren Schutz von Wild-Habitaten, für ökologisch verträglichen Tourismus, für den Abbau von Tierversuchen, für die Rettung der Wälder und Meere sowie für die Förderung des ökologischen Bewusstseins besonders bei Kindern und Jugendlichen.



Jane Goodall engagiert sich im Great Ape Project für die Grundrechte der Menschenaffen und ist seit 2002 Friedensbotschafterin der UNO. Sie wurde mit zahlreichen Preisen und Ehrendoktorwürden geehrt. 2004 wurde sie von Queen Elisabeth zur "Dame Commander" des Order of the British Empire ernannt.

Bildquelle: ap/Manfred Neugebauer