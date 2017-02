Kids sicher im Netz - aber wie?

Fake News, Hasskommentare und (Cyber-)Mobbing: Selten war das Thema Internetsicherheit so präsent wie Anfang 2017. In den USA versucht Präsident Trump per Twitter und mit "alternative facts“ Politik zu machen, in Deutschland geht vor den Bundestagswahlen die Angst vor Einflussnahme durch Fake News auf den Wahlkampf um.