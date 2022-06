American Style Pizza mit Käse-Rand

Mit einem Vorteig beginnen: Hierzu die Hefe in 200 Milliliter lauwarmem Wasser lösen und zusammen mit etwas Zucker, einem Teil des Mehls, Grieß, Olivenöl und Salz zu einem noch recht feuchten Teig vermischen. Die Hefe aktiv werden lassen, dann das übrige Mehl einarbeiten und so lange kneten, bis der Teig nicht mehr an den Fingern klebt. Ihn dann abgedeckt etwa eine Stunde gehen lassen.



Für die Sauce den braunen Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, die Schalotte fein würfeln und zum Zucker geben, den Knoblauch hacken und hineingeben. Mit Rauchsalz würzen, dann mit Essig und Worcestershiresauce ablöschen. Weiter mit Tomatenmark, passierten Tomaten, Chilipulver und Honig verfeinern. Diese Mischung auf kleiner Flamme köcheln lassen, bis eine einreduzierte, dickliche Konsistenz entstanden ist, das sollte etwa 30 bis 45 Minuten dauern. Es bietet sich an, diese Sauce auf Vorrat herzustellen und in Schraubgläser gefüllt im Kühlschrank zu lagern.



Nach der Gehzeit den Teig portionieren und zu Kugeln formen, diese Kugeln sich abgedeckt etwa 30 Minuten entspannen lassen.



Die Ananas in mundgerechte Stücke schneiden, den Provolone in dicke Stifte.



Dann den Teig zu runden Pizzen ausziehen, diese einige Zentimeter größer ausziehen als die geplante Pizzagröße. Dabei darauf achten, dass der Teig anders als bei der klassischen Pizza nicht zu dünn wird, sondern recht dick bleibt. Dann auf einen Pizzaschieber geben, dort Provolone am Rand des Teigs verteilen, den Rand dann über den Käse schlagend verschließen. Mithilfe einer Gabel die Verschlusskante versiegeln. Dabei darauf achten, dass keine Löcher entstehen, um ein Auslaufen des Käses zu verhindern. Den Teig dann mit Barbecue-Sauce bestreichen und mit Ananas-Würfeln sowie grob gezupften Mozzarella-Scheiben belegen. Die belegte Pizza auf den auf maximaler Hitze vorgeheizten Backstein geben und backen, bis sie braun und knusprig ist.



Alternativ kann man den Teig auch in eine beschichtete Pfanne geben, sie dort belegen, von unten knusprig werden lassen und dann auf ein Backblech geben, um sie im Ofen bei 220 Grad Oberhitze zu finalisieren.



Nach dem Backen die Pizzen mit frisch gezupftem Basilikum belegen und noch heiß servieren.