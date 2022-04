Hustensirup aus Schwarzem Rettich

Schwarzer Rettich wird in der Regel bis zum ersten Frost geerntet und eingelagert. Er ist sehr gut in feuchtem Sand lagerbar, denn durch seine raue schorfige Haut ist er unempfindlich gegen Transportschäden und Druckstellen. Er zählt deshalb zu den typischen Lagergemüsen. In der Küche wird der Schwarze Rettich meist geschält, die Haut kann aber auch mitgegessen werden. Gekocht wird er beispielsweise in Kartoffelsuppen verwendet. Zur Verwendung als Salat wird er geraspelt oder sehr fein geschnitten. Durch den Kontakt mit der Luft und durch das Bestreuen mit Salz oder das Einlegen in Wasser oder Essig, reduziert sich die für viele Rettiche typische Schärfe.