Die trockenen Bohnen am besten am Vortag einweichen, um die Kochzeit zu reduzieren. Der Salat soll bunt sein, also können möglichst vielfältige Bohnensorten Verwendung finden, was auch die Möglichkeit der Resteverwertung bietet.



Dann alle Bohnen zusammen in ausreichend Wasser, das mit Bohnenkraut, Knoblauch und reichlich Salz gewürzt wurde, weichkochen. Entscheidend für die Kochzeit ist die Kochzeit der dicksten Bohnensorte in der Mischung.



Die grünen Bohnen putzen und nach Geschmack zerteilen. Ebenfalls in gesalzenem Wasser mit Bohnenkraut garen, bis sie angenehm weich sind. Nach Geschmack die rote Zwiebel in Segmente schneiden und einige Minuten mit hineingeben, sie ansonsten roh in den Salat geben.



In der Zwischenzeit ein Dressing aus Zitronenabrieb und -saft, Rotweinessig, grobem Senf, Honig, Salz, Pfeffer und Olivenöl herstellen. Alle Bohnensorten abschütten und noch warm in das Dressing geben. Abschließend mit grob geschnittener Petersilie verfeinern. Der Salat kann lauwarm oder gut durchgekühlt verzehrt werden und ist auch einige Tage haltbar.



Für die Halloumi-Päckchen die Birnen zunächst auf einem Gemüsehobel in sehr dünne Scheiben hobeln, dabei das Kerngehäuse aussparen. Den Halloumi in gleichmäßige, kleine Rechtecke schneiden und auf die Birnenscheiben geben, die vorab mit etwas Thymian belegt wurden. Mit der Birne umwickeln, bevor noch eine Lage Speck drumherum kommt. Vorsichtig auf der Verschlussseite auf den Grill setzen und bei geschlossenem Deckel etwa zehn Minuten bei niedriger Hitze grillen. Sie dabei von Zeit zu Zeit wenden. Auf einem Bett aus buntem Bohnensalat servieren.