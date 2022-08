Biscuits mit gerösteten Früchten

Den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen. Das Obst zum Rösten waschen, trocknen, entkernen und in dicke Scheiben schneiden. Dann in einer großen Schüssel mit Olivenöl und Zucker vermengen. Die Früchte auf ein Backblech oder in einem Bräter verteilen, das Wasser dazugeben und für 25 Minuten auf die oberste Schiene im Ofen rösten.



Das Pflanzengetränk oder die Milch mit der Zitronenschale und Zitronensaft verrühren. Mehl, Speisestärke, Backpulver, Natron, Zucker nach Geschmack sowie Salz in eine Schüssel vermengen. Die kalte Margarine oder Butter dazugeben und mit den Fingerspitzen grob einarbeiten. Das Pflanzengetränk oder die Milch dazugießen und rühren, bis der Teig gerade zusammenkommt.



Den Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche geben. Schnell und behutsam zusammenkneten, dann zu einem etwa sechs Millimeter dicken Rechteck ausrollen. Die oberen zwei Drittel des Teigs mit der Hälfte der weichen Margarine oder Butter bestreichen, dann das untere Teigdrittel zur Mitte umschlagen, das obere Drittel darüberklappen (wie bei einem Briefbogen). Jetzt liegen drei Teigschichten übereinander. Den Teig drehen, sodass die geschlossene Seite rechts liegt, und erneut ausrollen, mit Margarine oder Butter bestreichen und – wie oben beschrieben – zusammenklappen.

Den Teig in Backpapier einschlagen und für mindestens 45 Minuten in den Kühlschrank legen.



Den Backofen auf 195 Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zwei Zentimeter dick ausrollen. Ein Glas oder einen Keksausstecher (Durchmesser 7,5 Zentimeter) ins Mehl tauchen, damit Kreise ausstechen und diese auf dem Backblech verteilen. Die Biscuits dicht an dicht ausstechen, damit der Teig nicht erneut ausgerollt werden muss, denn das verträgt er nicht.



Im vorgeheizten Ofen zwölf bis 13 Minuten backen.* Die Biscuits auf dem Backblech fünf Minuten abkühlen lassen, dann zum Auskühlen auf ein Gitter legen.



Zum Servieren ein Biscuit aufschneiden, mit dem gerösteten Obst belegen und frischen Früchten und Joghurt garnieren.



*Ungebacken kann man die Biscuits bis zu sechs Monate einfrieren.