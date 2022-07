Carbonara mit Rauchforelle

Die Eier trennen und die Eiklar mit etwas Salz und einem Spritzer Zitronensaft zu einem festen Schnee schlagen. Liebstöckelpulver unterrühren und den grünlichen Schnee in Nocken auf das fast kochende Spaghetti-Wasser setzen. Etwa acht bis zehn Minuten garziehen lassen, vorsichtig entnehmen und zur Seite stellen.

Die Spaghetti nach Packungsanleitung im nun kochenden Salzwasser bissfest garen.

Währenddessen die Zwiebel fein würfeln und in etwas Olivenöl anschwitzen. Den Knoblauch in feine Scheiben schneiden und mitbraten. Den Pecorino mit den Eigelben, wenig Salz und einer großzügigen Menge Pfeffer in eine Schüssel geben. Liebstöckel grob gezupft mit in die Pfanne geben, kurz anschwitzen, dann den Pfanneninhalt zusammen mit der grob zerteilten Rauchforelle mit in die Schüssel geben. Die Spaghetti direkt aus dem Topf tropfnass in die Schüssel geben. Die Masse gründlich verrühren, sodass eine cremige Sauce entsteht, die jedoch nicht stockt. Dann die Liebstöckel-Wolken aufsetzen und sofort servieren.

Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.