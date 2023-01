Chicken Maryland

Zunächst das Hähnchen in Brüste und Keulen zerteilen, die Teilstücke häuten und alle Knochen entfernen. Aus diesen Knochen zusammen mit Schalen und Abschnitten der Gemüse eine Hühnerbrühe aufsetzen. Dazu kalt in Wasser mit Salz und Gewürzen aufstellen und mindestens eine Stunde, besser länger, sanft auskochen lassen. Hierfür kann man auch einen Schnellkochtopf verwenden.

Das Fleisch pfannengerecht klein schneiden. Mehl mit Paprikapulver, Zwiebelpulver, Selleriesamen, Senfpulver und Pfeffer mischen. Das Hähnchenfleisch salzen und in der Mehl-Gewürz-Mischung wenden, dann auch in verquirltem Ei und groben Semmelbröseln. In einer Pfanne in Butterschmalz goldgelb braten. Das Fleisch auf ein mit Küchenpapier ausgelegtes Backblech legen und bei 80 Grad im Backofen durchgaren lassen.

Die Bananen schälen, halbieren und in Speckscheiben wickeln. In der Pfanne knusprig werden lassen, entnehmen und im entstandenen Ansatz auch grob zerteilte Karotten, Knollen- und Staudensellerie braten. Mit einem kleinen Teil der Hühnerbrühe ablöschen und bis zur gewünschten Konsistenz garen.

In einem kleinen Topf Zwiebelwürfel und Lorbeer in Butter anschwitzen, dann mit Mehl abstäuben. Ebenfalls anschwitzen, mit Essig ablöschen und mit Hühnerbrühe auffüllen. Würzen mit Senfpulver sowie Meerrettich und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend mit einem Schuss Sahne verfeinern.

Das Hähnchen zusammen mit den Speckbananen, dem Gemüse und der Sauce anrichten. Mit dem klein gehackten Selleriegrün garnieren und sofort servieren.

Dazu passen Maisbrot oder Süßkartoffeln.