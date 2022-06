Cordon bleu mit Pflücksalat und dänischer Remoulade

Für die dänische Remoulade die Mixed Pickles zusammen mit Krautsalat, Schmand und Mayonnaise in einen Mixbecher geben. Senf, Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker, Currypulver für die Farbe und Dill mit hinzugeben und pürieren. Die „Stückigkeit“ kann hierbei nach eigenem Geschmack gesteuert werden, gerne dürfen noch gröbere Stücke für ein interessantes Mundgefühl sorgen. Die Konsistenz über die Zugabe des Suds der Mixed Pickels anpassen.



Den größten Teil der Remoulade als solche zum späteren Servieren beiseitestellen, einige Esslöffel mit Essig und Öl zu einem Dressing weiterverarbeiten.



Für das Cordon bleu das Fleisch je nach Fleischgröße mit einem Schmetterlingsschnitt versehen, sprich der Länge nach halbieren, dabei aber nicht ganz durchschneiden, um eine ausreichend große Fläche zu erzeugen. Schnitzel aus der Oberschale sind zumeist aber auch ohne Schmetterlingsschnitt groß genug. Das Fleisch mit einem Fleischklopfer oder etwas Vergleichbarem plattieren und leicht salzen. Dann die Gewürzgurken in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Käse auf einer Seite der Fleischscheibe platzieren. Die andere Hälfte umklappen, sodass eine Tasche entsteht, und bei Bedarf mit Zahnstochern fixieren.



Zum Panieren eine Panierstraße erstellen, hierzu die Eier verquirlen und in eine flache Schale geben. Mehl in eine weitere flache Schale geben, ebenso wie Röstzwiebeln und Paniermehl. Nach Geschmack die Röstzwiebeln vorab grob anstoßen, um eine feinere Panierung zu erzeugen. Nun die Cordon bleus erst in Mehl, dann in Ei und abschließend in der Röstzwiebel-Mischung wenden. In ausreichend Butterschmalz Farbe nehmen lassen, auf Küchenpapier entfetten und sie im Ofen bei 100 Grad etwa 15 Minuten durchgaren lassen.



Zum Servieren den Salat mit Pellkartoffelscheiben sowie Gewürzgurke kombinieren und mit dem Dressing marinieren. Zusammen mit Cordon bleu und Remoulade servieren.