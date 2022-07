Parboiled-Reis und Wildreis in viel gesalzenem und mit Currypulver gefärbtem Wasser für etwa 30 Minuten kochen. Dann abschütten und abkühlen lassen, dabei etwas Pflanzenöl untermischen, damit der Reis körnig bleibt. Das kann man auch schon am Vortag machen.



Mandeln trocken in einer Pfanne anrösten, dann etwas Öl zugeben. Die Currypaste hineingeben und ebenfalls anrösten. Dann fein geschnittene rote Zwiebeln, Salz, Erbsen, Zitronensaft, Zuckerschoten und Chili mitbraten. Zuletzt die in Spalten geschnittenen Pfirsiche kurz durchschwenken.



Die Hälfte der Teigblätter mit einer Mischung aus Currypulver und Öl bestreichen, die andere Hälfte obenauf legen und gut festdrücken. Aufrollen und in feine Streifen schneiden. Diese auf ein ausgelegtes Backblech geben und im Backofen bei 180 Grad fünf bis zehn Minuten backen, bis sie schön knusprig sind.



Den Pfanneninhalt mit dem abgekühlten Reis kombinieren, Thai-Basilikum hacken und dazugeben. Zum Servieren das knusprige Reispapier obenauf platzieren.